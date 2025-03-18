رجال يد الأهلي يفوز على هليوبوليس ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر
تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد أن فاز على فريق هليوبوليس في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في الدور الـ16 النهائي من البطولة.
أقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 19-8، قبل أن يستمر العرض المميز من اللاعبين، لينتهي اللقاء بفوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 40-23.
وكان «رجال يد الأهلي» قد توج في المباراة الماضية بكأس السوبر المصري على حساب سبورتنج بنتيجة 26-24.
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