الأهلي يوضح موقفه بشأن أزمة القمة بعد خطاب الزمالك للجنة الأولمبية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف مسئولو النادي عقب أعلن الزمالك إرسال خطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية بشأن أزمة مباراة القمة 130.

وأعلن نادي الزمالك منذ قليل تقديمة بخطاب رسمي إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة .

وقال المصدر إن الأهلي ينتظر قرارات اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة وأن النادي لا يلتفت إلي أي خطاب خطابات تصدرها الاطراف الاخري المتداخله في الأزمة.

بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الثلاثاء، بخطاب رسمي إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025



وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي.

كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

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