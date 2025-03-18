الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

كأس عاصمة مصر، قمصان يفاضل بين معلول وعطية الله لقيادة الجبهة اليسري أمام إنبي

سامي قمصان، فيتو
سامي قمصان، فيتو

يفاضل سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين علي معلول ويحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسري للقلعة الحمراء أمام إنبي في مسابقة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد تأكيد جاهزية الثنائي عقب تعافيهم من الإصابة. 

وتعافي معلول من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية، بينما تعافي يحيى عطية الله من إصابة الوجه التي لحقت به واجري علي اثرها عملية جراحية.  

وعلي جانب اخر، قال مصدر داخل الأهلي إن قرار المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر جاء بعد أزمة مباراة القمة 130 الأخيرة، حيث تم التراجع عن الاعتذار عن المشاركة بها لتجنب مواجهة مزيد من الغرامات المالية. 

وسبق أن انسحب الأهلي من كأس الرابطة في مواسم سابقة، كما انسحب من كأس مصر الموسم الماضي وعلى اثره تم حرمانه من كأس مصر النسخة الحالية وهدد بالانسحاب من الدوري هذا الموسم بعد أزمة مباراة القمة 130، ومن ثم جاء قرار المشاركة في كأس عاصمة مصر لتجنب مواجهة مزيد من العقوبات والغرامات المالية. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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علي معلول يحيي عطية الله سامي قمصان الأهلي النادي الأهلي أنبي

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