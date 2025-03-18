الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خالد بيبو: إمام عاشور الأفضل بالدوري.. وهذا مصير علي معلول مع الأهلي

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

كشف الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق، عن رأيه في أفضل لاعب حاليًا في الدوري المصري، مؤكدا أن أفضل لاعب حاليًا هو إمام عاشور، وأنه لاعب متكامل ويستحق الاحتراف الخارجي، ولديه إمكانيات تساعده على الاحتراف بأي دوري بالعالم.

وأضاف خالد بيبو، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إمام عاشور يملك إمكانيات فنية وجسمانية رائعة تؤهله للاحتراف، لكن الاحتراف ليس فقط بالقدرات الفنية، بل يحتاج إلى عقلية واستعداد نفسي كبير، مؤكدًا أن تجربة إمام عاشور السابقة في الاحتراف الأوروبي لم تنجح بالشكل الأمثل، لأنه لم يكن لديه الاستعداد النفسي والتضحية المطلوبة للنجاح في بيئة مختلفة تمامًا عن مصر.

 

تحذير خالد بيبو لـ محمد عبد المنعم

وأشار إلى أنه أكد لمدافع الأهلي السابق محمد عبد المنعم قبل الاحتراف على أنه سيواجه العديد من المشاكل والأزمات عند الاحتراف، متابعًا: "قلت له قبل سفره هتقابلك مشاكل كثيرة.. هل أنت مستعد؟"، موضحًا أن هناك تأثير كبير للسوشيال ميديا على كرة القدم الحديثة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين أصبحوا يهتمون بها أكثر من أدائهم في الملعب، قائلًا: "زمان كنا نعرف اللاعب من الملعب، الآن نعرفه من السوشيال ميديا".

ونوه إلى أن هناك لاعبين أذكياء يستغلون المنصات الرقمية لإبراز أنفسهم، لكن النجاح الحقيقي يأتي دائمًا من الأداء داخل الملعب، وليس من المحتوى خارج الملعب، موجهًا رسالة للاعبين،:"استثمر في نفسك داخل الملعب، لأن هذا هو ما سيجعل استثمارك خارج الملعب يدوم لفترة أطول".
 

 خالد بيبو: التخلي عن علي معلول ليس من سياسة الأهلي أو الخطيب

وأكد الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بالفريق، أن سياسة النادي الأهلي لا تقوم على الاستغناء عن اللاعبين الكبار الذين قدموا الكثير للنادي بمجرد تعرضهم للإصابة، مشيرًا إلى أن استمرار علي معلول لم يكن قرارًا مفاجئًا، بل يتماشى مع قيم الأهلي ونهجه بقيادة الكابتن محمود الخطيب.

وأوضح خالد بيبو، أن سياسة الأهلي ليست أن لاعبًا قدّم كل ما لديه، ثم يُصاب فيقوم النادي بالاستغناء عنه، مضيفًا: "هذا ليس أسلوب النادي ولا سياسة الكابتن محمود الخطيب.. هناك دائمًا تقدير للاعب الكبير الذي بذل مجهودًا كبيرًا وحقق نجاحات مع الفريق."

وشدد خالد بيبو، على أنه حتى آخر مباراة لعبها، كان علي معلول أساسيًا، متابعًا: "لا يمكن أن ينسى الناس فجأة ما قدمه ويطالبوا برحيله بهذه السهولة"، موضحًا أن إصابة معلول فترة وستمر، وسيعود مجددًا ولا يمكن الحكم عليه بناءً على لحظة واحدة، مشيرًا إلى أن مدرب يحتاج إلى تقييم لاعبيه باستمرار، وقد يكون علي معلول بحاجة إلى فترة من المباريات السهلة ليستعيد جاهزيته الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد بيبو الأهلي الدوري المصري إمام عاشور محمد عبد المنعم علي معلول

مواد متعلقة

نصيحة الأهلي لـ إمام عاشور للعودة إلى حسابات حسام حسن

علي معلول يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد التعافي من الإصابة

علي معلول جاهز لتدعيم صفوف الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستبدل قرار شيخ الأزهر بشأن تعيين المعلمين

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

صفوة عن مشهدها الجريء في “هي فوضى”: خالد يوسف السبب

بسبب المزاح موت فتاة علي يد خالتها في قنا

خالد بيبو: إمام عاشور الأفضل بالدوري.. وهذا مصير علي معلول مع الأهلي

تناقض موقف الزمالك في أزمة مباراة القمة يثير الجدل

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

40 جنيها أعلى سعر لكيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في أمغيشيا

مع الزاهدين.. بشر بن الحارث الحافي

ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؟ وما أهم آدابه؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية