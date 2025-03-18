خالد بيبو: إمام عاشور الأفضل بالدوري.. وهذا مصير علي معلول مع الأهلي

كشف الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق، عن رأيه في أفضل لاعب حاليًا في الدوري المصري، مؤكدا أن أفضل لاعب حاليًا هو إمام عاشور، وأنه لاعب متكامل ويستحق الاحتراف الخارجي، ولديه إمكانيات تساعده على الاحتراف بأي دوري بالعالم.

وأضاف خالد بيبو، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إمام عاشور يملك إمكانيات فنية وجسمانية رائعة تؤهله للاحتراف، لكن الاحتراف ليس فقط بالقدرات الفنية، بل يحتاج إلى عقلية واستعداد نفسي كبير، مؤكدًا أن تجربة إمام عاشور السابقة في الاحتراف الأوروبي لم تنجح بالشكل الأمثل، لأنه لم يكن لديه الاستعداد النفسي والتضحية المطلوبة للنجاح في بيئة مختلفة تمامًا عن مصر.

تحذير خالد بيبو لـ محمد عبد المنعم

وأشار إلى أنه أكد لمدافع الأهلي السابق محمد عبد المنعم قبل الاحتراف على أنه سيواجه العديد من المشاكل والأزمات عند الاحتراف، متابعًا: "قلت له قبل سفره هتقابلك مشاكل كثيرة.. هل أنت مستعد؟"، موضحًا أن هناك تأثير كبير للسوشيال ميديا على كرة القدم الحديثة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين أصبحوا يهتمون بها أكثر من أدائهم في الملعب، قائلًا: "زمان كنا نعرف اللاعب من الملعب، الآن نعرفه من السوشيال ميديا".

ونوه إلى أن هناك لاعبين أذكياء يستغلون المنصات الرقمية لإبراز أنفسهم، لكن النجاح الحقيقي يأتي دائمًا من الأداء داخل الملعب، وليس من المحتوى خارج الملعب، موجهًا رسالة للاعبين،:"استثمر في نفسك داخل الملعب، لأن هذا هو ما سيجعل استثمارك خارج الملعب يدوم لفترة أطول".



خالد بيبو: التخلي عن علي معلول ليس من سياسة الأهلي أو الخطيب

وأكد الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بالفريق، أن سياسة النادي الأهلي لا تقوم على الاستغناء عن اللاعبين الكبار الذين قدموا الكثير للنادي بمجرد تعرضهم للإصابة، مشيرًا إلى أن استمرار علي معلول لم يكن قرارًا مفاجئًا، بل يتماشى مع قيم الأهلي ونهجه بقيادة الكابتن محمود الخطيب.

وأوضح خالد بيبو، أن سياسة الأهلي ليست أن لاعبًا قدّم كل ما لديه، ثم يُصاب فيقوم النادي بالاستغناء عنه، مضيفًا: "هذا ليس أسلوب النادي ولا سياسة الكابتن محمود الخطيب.. هناك دائمًا تقدير للاعب الكبير الذي بذل مجهودًا كبيرًا وحقق نجاحات مع الفريق."

وشدد خالد بيبو، على أنه حتى آخر مباراة لعبها، كان علي معلول أساسيًا، متابعًا: "لا يمكن أن ينسى الناس فجأة ما قدمه ويطالبوا برحيله بهذه السهولة"، موضحًا أن إصابة معلول فترة وستمر، وسيعود مجددًا ولا يمكن الحكم عليه بناءً على لحظة واحدة، مشيرًا إلى أن مدرب يحتاج إلى تقييم لاعبيه باستمرار، وقد يكون علي معلول بحاجة إلى فترة من المباريات السهلة ليستعيد جاهزيته الكاملة.

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