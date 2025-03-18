خالد بيبو: الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة ورفض المشاركة لغياب العدالة

أكد الكابتن خالد بيبو، نجم الأهلي السابق، أن ما حدث في مباراة القمة الأخيرة، لا يمكن وصفه بانسحاب من جانب الأهلي، بل هو "عدم مشاركة" بسبب عدم تنفيذ مطالبه وشعوره بعدم وجود عدالة في القرارات، قائلًا: "الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة لكنه شعر منذ البداية بأن الأمور ليست في أفضل حال، خاصة بعد القرعة الغامضة التي لم يرها أحد".

وأضاف خالد بيبو، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأهلي لا يحتاج مزيدًا من البطولات، لكنه يريد العدالة وتنظيم اللوائح، متابعًا: "وإذا كان التضحية ببطولة ستجعل الأمور تسير بشكل عادل مستقبلًا، ويكون في لائحة وتنظم، فلمَ لا؟".

خالد بيبو يعلق على المتغيرات داخل نادي الزمالك

وتحدث بيبو عن إدارة نادي الزمالك، معلقًا على حالة التغيير المستمرة داخل النادي، متابعًا: "نسمع عن لجنة تخطيط ولجنة كرة ومجلس إدارة.. لكن من هو المتحدث الرسمي، ميدو، أم شخص آخر؟، الأمور غير واضحة"، موضحًا أن الحكم على نجاح أو فشل الإدارة يعود لجماهير الزمالك وحدها، والنادي يمر بفترة تغيير إداري مستمرة.



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