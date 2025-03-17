أخبار الحوادث اليوم.. تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضي رشاوى وجمع ثروة طائلة.. تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حادث مرورى بطريق السويس الصحراوى، اليوم الإثنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

شهدت محافظة قنا، واقعة مؤسفة تعدى خلالها بعض الأشخاص على ضابط شرطة إثر خلاف على بيع مواد غذائية بأزيد من السعر الرسمى، والتى انتهت بالقبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الواقعة.

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام بعض الصبية بإلقاء أكياس مياه تجاه سيارة إحدى السيدات بدمياط.

تجردت أم من كل مشاعر الإنسانية وراحت بيديها تلقي رضيعها عقب أن وضعته بعد حمل طال تسعة أشهر، من أعلى شرفة إحدى الشقق السكنية لينزل ممزقا إلي أشلاء مبعثرة، للتخلص من فضيحتها، ليعثر عليه الأهالي وتنكشف جريمتها التي تلقي بها خلف القضبان.

حصل موقع فيتو على نص منطوق محكمة القاهرة الاقتصادية والقاضي بمعاقبة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني بالحبس شهر.

اندلع حريق هائل داخل عقار سكنى بمنطقة المريوطية، بعد الإفطار اليوم الإثنين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.



انهار منزل مكون من طابقين، قبل الإفطار في منطقة المعنا، التابعة لدائرة بندر قنا، دون إصابات بشرية.

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