الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

مصرع 4 أشخاص واصابة
مصرع 4 أشخاص واصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بطريق السويس

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حادث مرورى بطريق السويس الصحراوى، اليوم الإثنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم  ووجود وفيات ومصابين على طريق السويس الصحراوى اتجاه مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

حادث طريق السويس اليوم

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بلافته إعلانات على طريق السويس، مما اسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة 3 آخرين وفقا للحصر المبدئى، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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