إخماد حريق اندلع داخل عقار سكنى بالمريوطية (صور)

اندلع حريق هائل داخل عقار سكنى بمنطقة المريوطية، بعد الإفطار اليوم الإثنين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق هائل داخل عقار سكنى بمنطقة المريوطية، بعد الإفطار اليوم الإثنين، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ.

وفرض كردون أمنى فيما جرى إخلاء العقار من قاطنية لحين اعمال السيطرة واخماد السنه اللهب، وتبين بالفحص المبدئى اشتعال بالطابق الأول داخل العقار، وتم منع خطر الامتداد الى المجاور، وتم إخماد الحريق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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