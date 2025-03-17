الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

 

حادث طريق أسيوط الغربي 

 

تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي الصحراوي في الفيوم.

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وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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