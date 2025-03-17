الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

مدينة السادات
مدينة السادات

 أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم.

 

حبس رئيس مدينة السادات فى قضية رشوة 

 وكشفت التحقيقات، عن تورط رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين بذات الجهة فى تقاضى رشاوى مالية وتحقيق أرباح من خلال أداء مهام عملهم بالمخالفة للقانون.

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وأشارت التحقيقات، بان الجهات المختصة فحصت كافة الأوراق والمستندات الرسمية وعثرت على عشرات المخالفات القانون وقام بارتكابها رئيس المدينة بالاشتراك مع 3 موظفين آخرين وقاموا باستغلال سلطاتهم فى تحقيق منفعة شخصية وتكوين ثروة مالية من وراء نشاطهم الإجرامى.

 

القبض على رئيس مدينة السادات و3 موظفين فى قضية رشوة 

 وأوضحت التحقيقات، بان الأجهزة الأمنية المختصة قامت بجمع الأدلة والمستندات اللازمة عن تورط المتهمين وقدمتهم الى النيابة العامة، والتى بدورها أمرت بضبط واحضار المتهمين.

 

وألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهمين وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستدعاء مجرى التحريات لسماع أقواله،بالاضافة الى استدعاء أحد القيادات المحافظة المنوفية لسماع أقواله فى القضية.

وكان محافظ المنوفية، اصدر قرار باستبعاد المتهمين من وظائفهم عقب اكتشاف المخالفة القانونية التى تم ارتكابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رشوة فى مدينة السادات القبض على ريس مدينة السادات حبس رئيس مدينة السادات تقاضي رشوة النيابة العامة محافظ المنوفية

مواد متعلقة

"شقى عمرى ضاع"، حريق يلتهم محتويات سوبر ماركت فى الشهداء بالمنوفية

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

حملات تموينية تضبط 20 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

تحرير 1027 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

سقوط تشكيل عصابى لسرقة أموال المواطنين بالإكراه فى حدائق القبة

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية