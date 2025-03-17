التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم.

حبس رئيس مدينة السادات فى قضية رشوة

وكشفت التحقيقات، عن تورط رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين بذات الجهة فى تقاضى رشاوى مالية وتحقيق أرباح من خلال أداء مهام عملهم بالمخالفة للقانون.

وأشارت التحقيقات، بان الجهات المختصة فحصت كافة الأوراق والمستندات الرسمية وعثرت على عشرات المخالفات القانون وقام بارتكابها رئيس المدينة بالاشتراك مع 3 موظفين آخرين وقاموا باستغلال سلطاتهم فى تحقيق منفعة شخصية وتكوين ثروة مالية من وراء نشاطهم الإجرامى.

القبض على رئيس مدينة السادات و3 موظفين فى قضية رشوة

وأوضحت التحقيقات، بان الأجهزة الأمنية المختصة قامت بجمع الأدلة والمستندات اللازمة عن تورط المتهمين وقدمتهم الى النيابة العامة، والتى بدورها أمرت بضبط واحضار المتهمين.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهمين وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستدعاء مجرى التحريات لسماع أقواله،بالاضافة الى استدعاء أحد القيادات المحافظة المنوفية لسماع أقواله فى القضية.

وكان محافظ المنوفية، اصدر قرار باستبعاد المتهمين من وظائفهم عقب اكتشاف المخالفة القانونية التى تم ارتكابها.

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