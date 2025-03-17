الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

التعدى على ضابط
التعدى على ضابط بقنا

أمرت  النيابة العامة ، بحبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شرائه مواد غذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

فيديو يرصد التعدى على ضابط شرطة بمديرية أمن قنا 

وتبين بالفحص؛ أثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

 

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وقعت بينهم مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل قاما على إثرها بالتعدي عليه، حيث تم ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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