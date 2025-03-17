الإثنين 17 مارس 2025
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قبل الإفطار، انهيار منزل من طابقين في قنا

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

انهار منزل مكون من طابقين، قبل الإفطار في منطقة المعنا، التابعة لدائرة بندر قنا، دون إصابات بشرية.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بانهيار منزل في منطقة المعنا بندر قنا.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص انهيار منزل مكون من طابقين دون سقوط إصابات بشرية قبل الإفطار مباشرة في منطقة المعنا.

تم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار وجاري إزالة العوالق من الشارع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا مديرية أمن قنا منطقة المعنا فرض كردون امني

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