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حوادث

نص منطوق الحكم بحبس بلوجر في سب رضوى الشربيني شهر

الاعلامية رضوي الشربيني
الاعلامية رضوي الشربيني

حصل موقع فيتو على نص منطوق محكمة القاهرة الاقتصادية والقاضي بمعاقبة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني بالحبس شهر. 

وجاء نص منطوق الحكم كالتالي: معاقبة المتهم بالحبس شهرا ودفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ قدره 20 ألف جنيه.

يذكر أن جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بضبط وإحضار البلوجر ع.م، بعد بلاغ رضوى الشربيني، وأوضحت في البلاغ أن صانع المحتوى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إساءات لها وتقليل من شأنها، حيث شبهها بكلمة جارحة.

 

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

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