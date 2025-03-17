"شقى عمرى ضاع"، حريق يلتهم محتويات سوبر ماركت فى الشهداء بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق اندلع فى سوبر ماركت بمنطقة الشهداء.

تلقى مأمور مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية، بلاغا يفيد بنشوب حريق سوبر ماركت في شارع المحكمة بدائرة المركز ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتها للتعامل مع الحريق ومنع امتداده لأماكن أخرى.

وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات فيما التهمت النيران محتويات المحل، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وقال صاحب المحل فى أقواله بإنه تفاجئ باشتعال النيران فى المحل وشقى عمرى ضاع فى لحظة.

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