الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء أكياس مياه على السيارات بدمياط

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء الصبية أكياس مياه على السيارا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام بعض الصبية بإلقاء أكياس مياه تجاه سيارة إحدى السيدات بدمياط.

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء الصبية أكياس مياه على السيارات بدمياط 
الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء الصبية أكياس مياه على السيارات بدمياط 
الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء الصبية أكياس مياه على السيارات بدمياط 
الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء الصبية أكياس مياه على السيارات بدمياط 

   وتابعت أجهزة وزارة الداخلية،  مقطع فيديو  تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام بعض الصبية بإلقاء أكياس مياه تجاه سيارة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

إلقاء أكياس مياه على السيارات

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وبالفحص تمكن رجال المباحث، من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص  مقيمين بنطاق محافظة دمياط )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة  بقصد اللهو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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