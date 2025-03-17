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حوادث

قاتلة رضيعها باكتوبر تعترف: أبوه مرضيش يعترف به فرميته

ضبط متهمة، فيتو
ضبط متهمة، فيتو

تجردت أم من كل مشاعر الإنسانية وراحت بيديها تلقي رضيعها عقب أن وضعته بعد حمل طال تسعة أشهر، من أعلي شرفة إحدى الشقق السكنية لينزل ممزقا إلي أشلاء مبعثرة، للتخلص من فضيحتها،  ليعثر عليه الأهالي وتنكشف جريمتها التي تلقي بها خلف القضبان.

ألقت المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاملة متهمة بقتل رضعيها، فور أن أنجبته من علاقة آثمة بعاطل بدائرة قسم شرطة ثاني اكتوبر.

وبمواجهتها اعترفت المتهمة أمام رجال التحقيقات أنها  ارتكبت  الواقعة،  لإخفاء فضيحتها.

وأوضحت أنها ارتبطت بعلاقة غير مشروعة  مع عاطل، ونتج عن هذه العلاقة حملها سفاجا، فتركت منزل أسرتها وتوجهت إلى منزل خالتها بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، وهناك وضعت الطفل.  

 وأشارت المتهمة إلى أنها تواصلت مع عشيقها لكنه رفض الزواج منها أو الاعتراف بالطفل، فقامت بإلقائه من الطابق الثالث من شرفة أحد العقارات، للتخلص منه.

ويواصل  رجال المباحث عمل التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.


تفاصيل الجريمة بدأت بتلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالي بعثورهم على طفل حديث الولادة مهشم الجسد أثناء مرورهم بالشارع.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثمان رضيع عمره يوم واحد فقط، ومجهول الهوية، وبجسده آثار كسور وكدمات متفرقة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وبإجراء التحريات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الضحية، عاملة وتبلغ من العمر  (36 عامًا)، بعد إنجابه من علاقة غير شرعية مع شاب وتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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المباحث الجنائية قسم شرطة ثانى أكتوبر المباحث

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