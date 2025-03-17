تعليم قنا: نجع حمادي الزراعية تحصل على المركز الثالث في منتجات قسم النحل

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة قنا، عن حصول مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في منتجات قسم النحل، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثامن في الإنتاج الحيواني.

من جانبه هنأ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا المدرسة على هذه المراكز المقدمة.

وأثنى مدير تعليم قنا على إسهام التعليم الفني الزراعي في تقديم منتجات غذائية متميزة لخدمة المجتمع المحلي عبر منافذ البيع تحت إشراف الدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفني والمهندس سيد ياسين مدير إدارة التعليم الزراعي وتوجيه عام النحل والإنتاج الحيواني وإدارات المدارس الزراعية.

واشاد بدور مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية في إحراز السبق والنجاح في الحصول على مركزين متقدمين على المستوى الجمهوري، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بتعزيز دور مدارس التعليم الفني في خدمة المجتمع وتسخير المقومات المتاحة لإحياء مشروع رأس المال للعام الدراسي 2024.

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