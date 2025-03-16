الأحد 16 مارس 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: مقتل 3 عناصر إجرامية فى طوخ.. حريق مدرسة بالتجمع الأول.. وتطور جديد بشأن المتهم بهتك عرض فتاة بالعاشر من رمضان

أخبار الحوادث اليوم,
أخبار الحوادث اليوم, فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

 

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعه بالقليوبية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.


إخماد حريق داخل في مدرسة بمنطقة التجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة بمنطقة التجمع الأول.


القبض على المتهمين بمضايقة الفتيات وإلقاء مياه عليهم بشوارع بورسعيد

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بمضايقة الفتيات ورش المياه عليهم بإستخدام مسدس "لعبة أطفال" ببورسعيد.

12 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة بالعاشر من رمضان

حدد المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، جلسة 12 أبريل المقبل لبدء محاكمة المتهم خيري صلاح "34 سنة عاطل"، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.

سقوط عصابات السرقة في قبضة الأمن بالقاهرة، تفاصيل مثيرة عن تسلق المواسير وخطف الهواتف وكسر الأبواب

ضربات أمنية متلاحقة وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تم إسقاط عدة تشكيلات عصابية امتهنت السرقة بأساليب مختلفة، بدءا من تسلق المواسير وخطف الهواتف وصولا إلى كسر الأبواب والمغافلة.

خلاف عائلي ينتهي بجريمة، مشاجرة دامية في البساتين تودي بحياة شاب

في واقعة مثيرة شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة، كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة عنيفة انتهت بمصرع أحد أطرافها، بعد خلافات عائلية تحولت إلى معركة بالأيدي.

تدخل لفض مشاجرة، مقتل شاب على يد آخر في الدقهلية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه علي يد آخر إثر تدخله لفض مشاجرة بين طرفين فتربص به أحد الطرفين وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته في عزبة البلاسي مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي


 لقى حارس مرمى نادي إهناسيا بمحافظة بنى سويف، مصرعه اليوم الأحد، فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودته إلى منزله قادمًا من القاهرة.

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