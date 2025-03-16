أخبار الحوادث اليوم: مقتل 3 عناصر إجرامية فى طوخ.. حريق مدرسة بالتجمع الأول.. وتطور جديد بشأن المتهم بهتك عرض فتاة بالعاشر من رمضان

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعه بالقليوبية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة بمنطقة التجمع الأول.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بمضايقة الفتيات ورش المياه عليهم بإستخدام مسدس "لعبة أطفال" ببورسعيد.

حدد المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، جلسة 12 أبريل المقبل لبدء محاكمة المتهم خيري صلاح "34 سنة عاطل"، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.

ضربات أمنية متلاحقة وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تم إسقاط عدة تشكيلات عصابية امتهنت السرقة بأساليب مختلفة، بدءا من تسلق المواسير وخطف الهواتف وصولا إلى كسر الأبواب والمغافلة.

في واقعة مثيرة شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة، كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة عنيفة انتهت بمصرع أحد أطرافها، بعد خلافات عائلية تحولت إلى معركة بالأيدي.

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه علي يد آخر إثر تدخله لفض مشاجرة بين طرفين فتربص به أحد الطرفين وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته في عزبة البلاسي مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.



لقى حارس مرمى نادي إهناسيا بمحافظة بنى سويف، مصرعه اليوم الأحد، فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودته إلى منزله قادمًا من القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.