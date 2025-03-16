الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

خلاف عائلي ينتهي بجريمة، مشاجرة دامية في البساتين تودي بحياة شاب

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

في واقعة مثيرة شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة، كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة عنيفة انتهت بمصرع أحد أطرافها، بعد خلافات عائلية تحولت إلى معركة بالأيدي.

بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية إلى مكان الحادث.


وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، الأول يضم ثلاثة أشخاص من بينهم المتوفى ومصابان بسحجات وكدمات، والثاني يضم شخصين مصابين بإصابات مماثلة.

وتبين أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، حيث تصاعدت الأمور إلى مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك عنيف بالأيدي، أسفر عن مصرع أحد المتشاجرين وإصابة الآخرين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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