القبض على المتهمين بمضايقة الفتيات وإلقاء مياه عليهم بشوارع بورسعيد

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بمضايقة الفتيات ورش المياه عليهم بإستخدام مسدس "لعبة أطفال" ببورسعيد.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام 3 أشخاص بمضايقة فتيات ورش المياه عليهن باستخدام مسدس "لعبة أطفال" واستقلالهم سيارة "مملوكه لأحدهم" بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الشرق ببورسعيد بلاغا من طالبة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من قيام قائد سيارة وبرفقته آخرين بمضايقتها ورش المياه عليها حال سيرها بالطريق العام باستخدام مسدس "لعبة أطفال".

وتم تحديد وضبط السيارة ومرتكبي الواقعة 3 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، وبحوزة أحدهم (المسدس اللعبة المستخدم فى الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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