الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

مصرع 3 عناصر إجرامية
مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعه بالقليوبية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.
 

<strong>مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة</strong><br> 
مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
 

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة يتزعمهم هارب من حكمين بالسجن المؤبد فى جنايتى "سرقة بالإكراه، مخدرات وسلاح نارى") بمحاولة جلب مواد مخدرة للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص" متخذين من إحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

اقتحام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة فى طوخ 

 وعقب تقنين الإجراءات، اقتحمت مأمورية أمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزى مكان اختباء المتهمين ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق النيران تجاهها.

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وعقب تبادل لإطلاق النيران لقى المتهمين مصرعهم، وعثر بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، بودر"– 3 بنادق خرطوش– 3 فرد محلى – سيارة ملاكى "مبلغ بسرقتها")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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بؤرة اجرامية تجارة وجلب المخدرات عصابة طوخ مقتل 3 تجار مخدرات فى طوخ مديرية أمن القليوبية قطاع الأمن العام اجهزة البحث الجنائي

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