الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

تأجيل طعن عدم الاعتداد بإخطار فصل رئيس حزب الغد لـ 17مارس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من  اسماعيل محمد إسماعيل عضو حزب الغد، ضد:رئيس لجنة شئون الاحزاب، والتى يطالب فيه  بوقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع لجنة شئون الاحزاب عن إستلام اخطار فصل رئيس حزب الغد (موسى مصطفي موسى) وكافة قرارات الجمعية العمومية الغير عادية يوم٢٠٢٤/١١/١٠ لجلسة 17مارس المقبل.

الطعن على عدم اخطار فصل رئيس حزب الغد 

حمل الطعن رقم: ٧١/١٤٠٦٠ واختصم رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته ورئيس الحزب الحالي.

وذكر الطعن أن لجنة شئون الأحزاب امتنعت عن تسليم اخطار بفصل رئيس الحزب وعدم الدعوة لعقد جمعية عمومية للحزب 

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