الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

خلاف على أولوية المرور، مصرع سائق صدمه قائد سيارة فى المرج

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

ألقت الأجهزة الامنية بالقاهرة القبض على سائق سيارة نقل، دهس شخصا تحت عجلات سيارته ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلافهما حول أولوية المرور، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كشف ملابسات إصطدام سيارة نقل بأحد الأشخاص ووفاته بالقاهرة 
 

كان  قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة  قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس فى منطقة المرج، أسفر عن إصابة سائق بإصابات متفرقة فى جسده، وتوفى متأثرا بإصابته.. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ،  وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين سائق سيارة نقل، وقائد سيارة أخرى؛ حول أولوية المرور، فقام على إثرها الأخير بإلقاء حجر على الزجاج الأمامى لسيارة المجنى عليه نتج عن ذلك كسر الزجاج الأمامى، فقام المجنى عليه بالترجل من سيارته لمحاولة إستيقافه فإصطدم به ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه بعدة إصابات متفرقة أودت بحياته. 

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تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وكثف رجال المباحث جهودهم إلى أن تمكنوا من تحديد المتهم، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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