انتشال جثمان طالب غرق في ترعة بالصف

لقي طالب مصرعه إثر تعرضه للغرق في ترعة بمنطقة الصف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوجود غريق في إحدى الترع بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وجرى انتشال جثة طالب غرق بالترعة أثناء الاستحمام، ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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