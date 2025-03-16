الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا ببني سويف بحادث سير بالصحراوي الغربي

يوسف مسعود، فيتو
يوسف مسعود، فيتو

لقى حارس مرمى نادي إهناسيا بمحافظة بنى سويف، مصرعه اليوم الأحد، فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودته إلى منزله قادمًا من القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق بنى سويف الصحراوى الغربى، أسفر عن مصرع حارس مرمى نادي إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وإصابة شخص آخر، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى.

 

وتبين مصرع يوسف مسعود، حارس مرمى نادي إهناسيا، المشارك في مسابقة الاتحاد المصرى لكرة القدم بالدرجة الرابعة، نجل الكابتن محمد مسعود، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، ونجل شقيق الكابتن أحمد مسعود، حارس مرمى نادي الجونة.

 

وتم إيداع الجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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