الأمن يكشف ملابسات تضرر سيدة من اعتداء أعمامها عليها وبينهم شرطى بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو تضرر سيدة من أشقاء والدها، من بينهم شرطى بمحافظة الدقهلية .

تابعت أجهزة الأمن، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ادعت خلاله صاحبة الحساب قيام أشقاء والدها من بينهم فرد شرطة باقتحام منزلها وتحطيم محتوياته والتعدى عليها وشقيقها.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تضرر سيدة من أشقاء والدها بينهم شرطى بالدقهلية

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقى مركز شرطة بنى عبيد بلاغا من الشاكية بتضررها من قيام شقيقى والدها، بالتعدى عليها والضرب وإحداث إصابات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم لخلافات الجيرة بينهم.

وفى وقت لاحق حضرت الشاكية وأقرت بتنازلها عن الشكوى والتصالح فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

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