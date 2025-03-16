إخماد حريق داخل في مدرسة بمنطقة التجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة بمنطقة التجمع الأول.

حريق داخل فى مدرسة بمنطقة التجمع الأول

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ 3 سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وفرض كردون أمنى في مسرح البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وتبيّن بالفحص، نشوب حريق في كانتين المدرسة ومخلفات ورقية بسبب ماس كهربائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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