سقوط عصابات السرقة في قبضة الأمن بالقاهرة، تفاصيل مثيرة عن تسلق المواسير وخطف الهواتف وكسر الأبواب

ضربات أمنية متلاحقة وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تم إسقاط عدة تشكيلات عصابية امتهنت السرقة بأساليب مختلفة، بدءا من تسلق المواسير وخطف الهواتف وصولا إلى كسر الأبواب والمغافلة.



ضربة قوية لأوكار السرقة بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في الإيقاع بـ(3) متهمين بعد تورطهم في سرقة مقتنيات ثمينة من داخل مسكن سيدة بالتجمع الأول، المتهمون لجأوا لأسلوب "تسلق المواسير" لتنفيذ جريمتهم، وعثر بحوزتهم علي بعض المسروقات، فيما تم استرجاع بقية المسروقات من أحد عملائهم سيئي النية، وهو مالك محل بحي الحدائق.



خاطفو الهواتف في شبرا

وفي عملية أخرى، ألقى رجال الأمن القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة شبرا، كونا فيما بينهما عصابة متخصصة في خطف الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين.

وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة، وقادا الشرطة إلى عميلهما الذي كان يتولى تصريف المسروقات عبر محل صيانة هواتف محمولة في الأميرية.



عصابة كسر الأبواب في بدر

وفي مدينة بدر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين اعتادا سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترفوا بتنفيذ 6 وقائع سرقة، وتمكنت الشرطة من استعادة كافة المسروقات.



سرقة السيارات في المطرية

وفي واقعة أكثر جرأة، تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" بعد تنفيذها عملية سرقة لسيارتين من داخل جراج بالمطرية بأسلوب "المغافلة، وجهود البحث أسفرت عن ضبط السيارتين المستولى عليهما، لتُسدل الستار على مغامراتها الإجرامية.



لص كسر النوافذ في الشروق

ولم تكن الشروق بمنأى عن الضربات الأمنية، حيث تم القبض على عامل "له معلومات جنائية" تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر النافذة"، وأقر المتهم بارتكاب (4) وقائع سرقة، وأرشد عن جميع المسروقات، التي تمت إعادتها إلى أصحابها.

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإرساء الأمن وحماية ممتلكات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.