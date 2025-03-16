الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

تدخل لفض مشاجرة، مقتل شاب على يد آخر في الدقهلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه علي يد آخر إثر تدخله لفض مشاجرة بين طرفين فتربص به أحد الطرفين وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته في عزبة البلاسي مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

مصرع شاب علي يد آخر في الدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب بطعنة نافذة على يد آخر في قرية البلاسي مركز المنزلة بالدقهلية.

راح ضحية اثنين يتشاجران بسبب الأطفال

انتقلت قوة أمنية من مركز المنزلة وتبين مصرع سمير السيد الفقي ٢٨ سنة من عزبة البلاسي مركز المنزله دقهليه  راح ضحية اثنين يتشاجران بسبب الأطفال ودخل لفض المشاجرة بينهما لكن أحد أطراف المشاجرة طعنه بسلاح أبيض سكين وفر هاربا، وأطلق عليه شهيد الشهامة.

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ضبط المتهم قبل الهرب وتحرير محضر بالواقعة 

وتمكنت قوات قسم شرطة المنزله باللحاق بالمتهم وألقت القبض عليه قبل أن يقع في يد أهل الضحية وأطلق علي الضحية شهيد الشهامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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