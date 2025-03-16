الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي مهددا حماس: شاهدوا ما فعلناه بالحوثي وكونوا أكثر عقلانية

ستيف ويتكوف، فيتو
ستيف ويتكوف، فيتو

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: أدعو حماس لمشاهدة ما فعلناه بالحوثيين أمس واتخاذ قرار أكثر عقلانية.

تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة

ويوم الخميس، قال المتحدث الرسمي باسم حركة ‏المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم: التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، واللقاءات مستمرة مع الوسطاء.

وأضاف حازم قاسم: نتمسك بما تم الاتفاق عليه سابقًا والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة.

واستطرد: إسرائيل لم تنفذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة، ولا نريد العودة للحرب مجددا، وفي حال استئناف الاحتلال عدوانه لا نملك إلا الدفاع عن شعبنا.

تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 الشهر المقبل

وأوضح الموقع الأمريكي أن خطة ويتكوف تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لأسابيع مقابل الإفراج عن 5 أسرى أحياء وجثث آخرين.

ويتضمن مقترح ويتكوف الجديد  تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 الشهر المقبل، ويتضمن إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار.

وينص مقترح ويتكوف على إطلاق سراح باقي الأسرى في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار.

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