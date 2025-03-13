أول تعليق من حماس على مقترح المبعوث الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار في غزة

قال المتحدث الرسمي باسم حركة ‏المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، اليوم الخميس: التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، واللقاءات مستمرة مع الوسطاء في الدوحة.

حماس: الحديث عن مقترحات جديدة يهدف للقفز على اتفاق غزة



وأضاف حازم قاسم: نتمسك بما تم الاتفاق عليه سابقًا والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة.



وتابع: نتمسك بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تعهداته بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا.

واستطرد: إسرائيل لم تنفذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة، ولا نريد العودة للحرب مجددا، وفي حال استئناف الاحتلال عدوانه لا نملك إلا الدفاع عن شعبنا.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع قوله: إن إسرائيل أعطت المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه.

وقال المصدر في حديثه مع موقع أكسيوس: إن الوسطاء التقوا بمسؤولي حماس في الدوحة مساء الأربعاء وقدموا لهم مقترح ويتكوف المحدث.

أكسيوس: إسرائيل أعطت ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه



وأوضح الموقع الأمريكي أن خطة ويتكوف تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لأسابيع مقابل الإفراج عن 5 أسرى أحياء وجثث آخرين.

ويتضمن مقترح ويتكوف الجديد تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 الشهر المقبل، ويتضمن إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار.

وينص مقترح ويتكوف على إطلاق سراح باقي الأسرى في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار

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