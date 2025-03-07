مصر تبلغ ويتكوف بضرورة تنفيذ اتفاق غزة وصولا إلى الإعمار

استعرض وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، أجرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والسيد "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط يوم الخميس ٦ مارس.



وأشارت الخارجية في بيانها، إلى أن الاتصال تناول خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وما تحققه من مصالح متبادلة فى المجالات المختلفة والسعى المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الاوسط. واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا الخصوص الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة متناولا عناصرها ومراحلها المختلفة، مبرزا ما تحظى به الخطة من اجماع عربى كامل على النحو الذى عكسته القمة العربية التى استضافتها القاهرة فى الرابع من مارس.



وأكد وزير الخارجية على تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع اطرافه وسماح اسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمهيد الطريق لبدء التعافى وإعادة الإعمار وانهاء الحرب.



من جانبه، أكد "ويتكوف" على اطلاعه على الخطة العربية، مؤكدا أنها تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة، مبديا ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.

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