الأحد 16 مارس 2025
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أخبار الاقتصاد اليوم: 200 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب.. أسعار مستلزمات وماكينات إعداد الكعك والبسكويت والبيتي فور.. وحجم استثمارات مصر بإفريقيا

تراجع اسعار الجنيه
تراجع اسعار الجنيه الذهب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

 

فرنسا ترفع قيود السفر عن مؤسس تليجرام

خففت السلطات الفرنسية القيود المفروضة على مؤسس تطبيق تليجرام، بعد إلقاء القبض عليه فى أغسطس الماضى بالقرب من مطار باريس.

 

أستاذ اقتصاد: 10 مليارات دولار حجم استثمارات مصر في إفريقيا

 

كشفت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، مفاجأة بشأن حجم الاستثمارات المصرية في القارة السمراء.

أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 2025.3.15

 

شهدت أسعار الذهب  في السوق القطري اليوم السبت 15-3-2025، استقرارا في جميع الأعيرة خلال  التعاملات المسائية اليوم السبت، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك  باعتبارالذهب أهم الملذات الآمنة.

تراجع الأرباح السنوية لبعض العلامات التجارية الشهيرة فى صناعة السيارات

 

أعلنت بعض الشركات العاملة فى مجال السيارات مثل بى إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات وشركة ستيلانتس متعددة الجنسيات عن تراجع كبير فى أرباحها السنوية.

استاذ قانون تجارى يكشف مفاجاة فى ازمة البحر الاحمر

 

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية: إن أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية وعلى أفريقيا وآسيا وأوروبا.

اسعار مستلزمات وماكينات صناعة الكحك والبسكويت

تستعد ربات البيوت لإعداد الكعك والبسكويت والبيتي فور، بشراء مستلزمات وأدوات صناعتهم، التي تتعدد أشكالها وتصميماتها، بين الأدوات التقليدية مثل المنقاش، وأدوات ومستلزمات صناعة الكعك والبسكويت والبيتي فور الجديدة بتصميمات عصرية متعددة.

يضاف إلى ذلك ماكينات تشكيل البسكويت التقليدية والحديثة، سواء يدوية الاستخدام أو الكهربائية.

وكالة موديز ترفع تصنيف اليونان إلى "Baa3"

 

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى "Baa3" من "Ba1"، مشيرة إلى أن وضع المالية العامة "الذي تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا" كان عاملا رئيسيا في قرارها.

200 جنيه تراجعا فى سعر الجنيه الذهب 

 

انخفض سعر الجنيه الذهب خلال الساعات القليلة الماضية داخل الأسواق المحلية.

جمعية مستثمري العاشر من رمضان تكرم 1263 من حفظة القرآن

 

أقامت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة، احتفالية كبري لتكريم مئات الأطفال والشباب من طلبة وطالبات وأبناء المدينة؛ حفظة القرآن الكريم.

 

 

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