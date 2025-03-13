اقترب عيد الفطر 2025.. مفاجأة في أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور.. المحال التجارية تتغلب على ارتفاع سعر السمن البلدي بتوفير البديل.. والكيلو يبدأ من 130 جنيهًا

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، طرحت السلاسل الغذائية والمحال التجارية أصناف الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر 2025.

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور بالسلاسل الغذائية

وخلال جولة ميدانية رصدت «فيتو» أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية، التي نستعرض تفاصيلها في السطور الآتية:

الكحك في عيد الفطر 2025

وجود سعرين لأصناف الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور السائبة

لاحظت «فيتو» خلال الجولة وجود سعرين لأصناف الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور السائب، وبسؤال البائعين عن السبب أوضحوا أن هناك سعرين لهذه الأصناف وفقًا للمكونات المصنوعة منها.

سعر كحك العيد

تباين أسعار الكحك والبسكويت المصنوع بالسمن البلدي والنباتي

وأضافوا أن السمن من المكونات الرئيسية في إعداد الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، ومع ارتفاع أسعار السمن البلدي، كان لابد من إعداد هذه الأصناف بالسمن النباتي حتى يتوافر للمواطنين أصناف الكعك والبسكويت بأسعار مناسبة.

أسعار كحك العيد

إتاحة منتج قليل الدسم ومنخفض السعر

وتابعوا: أن هناك أصنافا أعدت بالسمن البلدي وأخرى بالنباتي، وهي ليست فقط للتقليل من السعر ولكن لإتاحة منتج للمواطنين الذين يفضلون تناول الكعك والبسكويت «قليل الدسم».

سعر كعك العيد

سعر الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية؛ كالآتي:

اسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور السائب

نبدأ برصد سعر كيلو الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور السائبة، التي تختلف أسعارها بين «بلدي» أي معد باستخدام السمن البلدي، وبين «نباتي» أي معد باستخدام السمن النباتي، وجاءت كالأتي:

اسعار كحك العيد

سعر كيلو الكعك السائب

بلغ سعر كيلو كحك ملبن نباتي نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر كيلو كعك سادة نباتي نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر الكحك ملبن بلدي نحو 220 جنيهًا للكيلو.

كحك عيد الفطر 2025

سعر كيلو الكحك السائب

بلغ سعر كيلو الكعك سادة بلدي نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر الكعك مكسرات بندق بلدي نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر كعك بلدي عجوة نحو 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكعك العيد

سعر كيلو الغريبة السائبة

بلغ سعر كيلو غريبة بلدي بندق نحو 260 جنيهًا بلغ سعر غريبة بلدي لوز نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر غريبة نباتي لوز نحو 190 جنيهًا بلغ سعر كيلو الغريبة بندق نباتي نحو 190 جنيهًا

الكعك في عيد الفطر 2025

سعر كيلو البيتفور السائب

بلغ سعر كيلو بيتي فور نحو 225 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت السائب

بلغ سعر بسكويت نشادر نحو 200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو السابليه السائب

بلغ سعر كيلو سابليه نحو 225 جنيهًا.

اسعار بسكويت عيد الفطر 2025

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور المعبأة

وفيما يخص أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور المعبأة بأوزان مختلفة من إنتاج علامات تجارية مختلفة، وطرحت في السلاسل الغذائية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، فجاءت كالآتي:

أسعار علبه كحك العيد

أسعار علب بسكويت عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة بسكويت جوز هند عدد 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت مشكل وزن كيلو نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت مكس وزن كيلو نحو 240 جنيهًا.

أسعار علبه كعك العيد

أسعار علب كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كعك سادة عدد 48 قطعة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك عين جمل عدد 48 قطعة نحو 400 جنيه.

كعك العيد

أسعار علب بيتي فور عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة بيتي فور عدد 64 قطعة نحو 330 جنيهًا.

كعك عيد الفطر 2025

أسعار علب غريبة عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة غريبة سادة عدد 80 قطعة نحو 310 جنيهات.

اسعار كعك عيد الفطر 2025

أسعار علب الميكس في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة ميكس عدد 90 قطعة تزن نحو 1.5 كيلو نحو 400 جنيه.

بلغ سعر علبة ميكس عدد 59 قطعة تزن نحو كيلو نحو 270 جنيهًا.

كعك العيد

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