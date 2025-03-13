حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 5 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 980 شاحنة و85 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 483 شاحنة و83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 497 شاحنة و2 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة فيما غادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وسينا.

كما تم تداول 3900 طن بضائع و410 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1610 راكب.



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