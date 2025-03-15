السبت 15 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 2025.3.15

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب  في السوق القطري اليوم السبت 15-3-2025، استقرارا في جميع الأعيرة خلال  التعاملات المسائية اليوم السبت، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك  باعتبارالذهب أهم الملذات الآمنة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 305 ريال 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 262 ريال 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 349 ريال

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 2664 ريال

أسعار الذهب العالمية في البورصة 

سجل الذهب مستوى تاريخيا مرتفعا متجاوزا لمستويات الـ 3000 دولار خلال تعاملات الجمعة مدفوعا بمخاوف من التوتر التجاري وبتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.


ويتهافت المستثمرين لشراء المعدن الثمين الذي يعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية وخطط ترامب الاقتصادية التي قد تدخل الاقتصاد في حالة ركود نتيجة سياسات ترامب التجارية.

أسعار الذهب العالمية في البورصة 

سجل الذهب مستوى تاريخيا مرتفعا متجاوزا لمستويات الـ 3000 دولار خلال تعاملات الجمعة مدفوعا بمخاوف من التوتر التجاري وبتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.


ويتهافت المستثمرين لشراء المعدن الثمين الذي يعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية وخطط ترامب الاقتصادية التي قد تدخل الاقتصاد في حالة ركود نتيجة سياسات ترامب التجارية.

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