أستاذ اقتصاد: 10 مليارات دولار حجم استثمارات مصر في إفريقيا

كشفت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، مفاجأة بشأن حجم الاستثمارات المصرية في القارة السمراء.

منتدى الاستثمار في إفريقيا

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن هناك تركيز خلال هذه الفترة، على أفريقيا، واعتبارها أولوية أولى ودائرة للأمن القومي المصري، وكان ذلك واضحًا في اتخاذ قرارات كثيرة مثل انعقاد منتدى الاستثمار في أفريقيا والذي أسفر عن العديد من الاتفاقيات.

حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية

وأضافت “فريد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم”، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا تشهد تقدمًا كبير، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 9.2 مليار دولار في 2024، والاستثمارات المصرية في أفريقيا تصل إلى 10 مليارات دولار، إضافة إلى الدعم الفني مثل المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية.

وأوضحت أن الدولة المصرية تُحاول التركيز على الثلاثة محاور السابقة، منوهة بأن هناك عقبات ولكن بالجهود والاستراتيجيات وربط خطة مصر 2030 مع خطة تنمية أفريقيا 2063.

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