أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، طرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية، الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر 2025.

سعر الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية، كالأتي:

سعر كيلو الكعك السائب

بلغ سعر كيلو كحك ملبن سمن نباتي نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر كيلو كعك سادة سمن نباتي نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر الكحك ملبن سمن بلدي نحو 220 جنيهًا للكيلو.

كحك عيد الفطر 2025

سعر كيلو الكحك السائب

بلغ سعر كيلو الكعك سادة سمن بلدي نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر الكعك مكسرات بندق سمن بلدي نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر كعك سمن بلدي عجوة نحو 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكعك العيد

سعر كيلو الغريبة السائبة

بلغ سعر كيلو غريبة سمن بلدي بندق نحو 260 جنيهًا بلغ سعر غريبة سمن بلدي لوز نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر غريبة سمن نباتي لوز نحو 190 جنيهًا بلغ سعر كيلو الغريبة بندق سمن نباتي نحو 190 جنيهًا

الكعك في عيد الفطر 2025

سعر كيلو البيتفور السائب

بلغ سعر كيلو بيتي فور نحو 225 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت السائب

بلغ سعر بسكويت نشادر نحو 200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو السابليه السائب

بلغ سعر كيلو سابليه نحو 225 جنيهًا.

اسعار بسكويت عيد الفطر 2025

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور المعبأة

وفيما يخص أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور المعبأة بأوزان؛ فجاءت كالأتي:

أسعار علب بسكويت عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة بسكويت جوز هند عدد 72 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت مشكل وزن كيلو نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت مكس وزن كيلو نحو 240 جنيهًا.

أسعار علبه كعك العيد

أسعار علب كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كعك سادة عدد 48 قطعة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك عين جمل عدد 48 قطعة نحو 400 جنيه.

كعك العيد

أسعار علب بيتي فور عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة بيتي فور عدد 64 قطعة نحو 330 جنيهًا.

كعك عيد الفطر 2025

أسعار علب غريبة عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة غريبة سادة عدد 80 قطعة نحو 310 جنيهات.

أسعار علب الميكس في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة ميكس عدد 90 قطعة تزن نحو 1.5 كيلو نحو 400 جنيه.

بلغ سعر علبة ميكس عدد 59 قطعة تزن نحو كيلو نحو 270 جنيهًا.

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