بعد 7 أشهر من القبض عليه، فرنسا ترفع قيود السفر عن مؤسس تيليجرام

خففت السلطات الفرنسية القيود المفروضة على مؤسس تطبيق تليجرام، بعد إلقاء القبض عليه فى أغسطس الماضى بالقرب من مطار باريس.

سمحت السلطات الفرنسية لـ بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام والمولود في روسيا، بمغادرة فرنسا مؤقتًا.

وفرضت فرنسا القيود على مؤسس تيليجرام، بموجب تحقيق في أنشطة مشبوهة تتعلق بتطبيق المراسلة وذلك وفقا لما ذكرته وكلات الأنباء العالمية.

التوتر بين موسكو وفرنسا

وتسبب التحقيق في زيادة توتر العلاقات بين باريس وموسكو في ظل الحرب في أوكرانيا، وأثار جدلًا حول حدود حرية التعبير وإنفاذ القانون على منصات الإنترنت.

وتستعرض “فيتو” أبرز المعلومات حول الرئيس التنفيذي والمؤسس لتلجرام.

ولد بافيل دوروف في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

حصل على العديد من الجنسيات المختلفة آخرها الجنسية الإماراتية، حيث حصل على ما يقرب من 4 جنسيات مختلفة روسية وإماراتية والفرنسية، جنسية جزيرة سانت كيتس ونيفيس.

ثروته تتخطى 15 مليار دولار.

أسس مع شقيقه نيكولاي دوروف في 2006 منصة اجتماعية تشبه تطبيق "فيس بوك" تحت مسمى "فيكونتاكت".VK ومتابعيها 100 مليون متابع.

تطبيق تليجرام الشهير يستخدمه حوالي 950 مليون شخص متوقع أن يصل إلى مليار شخص.

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