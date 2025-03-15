المنقاش يبدأ من 15 جنيهًا، أسعار مستلزمات وماكينات إعداد الكعك والبسكويت والبيتي فور

تستعد ربات البيوت لإعداد الكعك والبسكويت والبيتي فور، بشراء مستلزمات وأدوات صناعتهم، التي تتعدد أشكالها وتصميماتها، بين الأدوات التقليدية مثل المنقاش، وأدوات ومستلزمات صناعة الكعك والبسكويت والبيتي فور الجديدة بتصميمات عصرية متعددة.

يضاف إلى ذلك ماكينات تشكيل البسكويت التقليدية والحديثة، سواء يدوية الاستخدام أو الكهربائية.

أسباب أسعار مستلزمات إعداد الكحك والبسكويت والبيتي فور

وتختلف أسعار مستلزمات إعداد الكحك والبسكويت والبيتي فور بحسب الخامات المصنوعة منها، إذ توجد أدوات مصنوعة من البلاستيك وأخرى الستانليس ستيل، إضافة إلى السليكون، وتختلف أيضًا الأسعار حسب جودة الخامات.

أسعار مستلزمات وأدوات إعداد الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة

وتستعرض «فيتو» أسعار مستلزمات وأدوات إعداد الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة في الأسواق؛ في السطور الأتية:

المنقاش بـ 15 جنيهًا والقاطع بـ 5 جنيهات

نبدأ برصد أسعار مستلزمات وأدوات إعداد الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة مع الباعة الجائلين وفي الأسواق الشعبية، إذ يبدأ سعر المنقاش من 15 جنيهًا، فيما تبدأ أسعار قواطع وقوالب تزين الكعك من 5 جنيهات.

أسعار أدوات صناعة كحك العيد في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار مستلزمات وأدوات إعداد الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالأتي:

أسعار منقاش كحك العيد

بلغ سعر منقاش ستانليس ستيل نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر منقاش كحك 3 قطع نحو 60 جنيهًا.

أسعار ماكينة إعداد البسكويت والبيتي فور

تراوح سعر ماكينة البسكويت التقليدية التي تستخدم أيضًا مفرمة لحوم من 900 إلى 1300 جنيه.

بلغ سعر ماكينة يدوية بمسدس ضغط لتحضير البسكويت والكعك مع 16 قرصًا و6 أطراف تزيين نحو 550 جنيهًا.

بلغ سعر ماكينة عمل البسكويت والبيتي فور 5 قطع نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر ماكينة البسكويت والبيتفور 10 قطع نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر ماكينة البسكويت والبيتيفور 20 قطعة نحو 450 جنيهًا.

تراوح سعر ماكينة بيتفور وبسكويت من 675 إلى 1200 جنيه.

بلغ سعر ماكينة تشكيل البسكويت والكعك مع 6 أشكال دائرية نحو 106 جنيهات.

أسعار مكبس البيتي فور

بلغ سعر مكبس بيتي فور إيطالي مصنوع من الستانليس ستيل مع 14 جانب تشكيل نحو 1675 جنيهًا.

تراوح سعر آلة صنع البيتيفور يدوية من 280 إلى 320 جنيهًا.

بلغ سعر مكبس بيتي فور نحو 550 جنيهًا.

أسعار قطاعة البسكويت

بلغ سعر قطاعة عجين من الستانلس ستيل بمقبض خشبي اسطواني نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر قطاعة بسكويت تتكون من 12 قوالب معدنية بأشكال مختلفة نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر قطاعة وختم بسكويت ماندالا شيب نحو 85 جنيهًا.

بلغ سعر طقم قوالب تشكيل البسكويت مكون من 6 قطع نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر مجموعة أختام بسكويت سيليكون مكونة من 6 قطع على شكل فراشة وبيضة وزهرة نحو 285 جنيهًا.

بلغ سعر قالب ختم البسكويت بتصميم الحروف الأبجدية والارقام والرموز نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر مجموعة بصامات بسكويت يدوية مكونة من 72 قطعة حروف وأرقام نحو 120 جنيهًا.

أسعار قوالب تزيين الكحك

بلغ سعر مجموعة قوالب لتشكيل الكحك مكونة من 4 قطع نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر بصامة كعك العيد ستانليس ستيل نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر مجموعة قطاعات كوكيز للكيك والبسكويت نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر مكبس وبصامة كعك نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر مجموعة تشكيل كعك وبيتفور وغريبة تتكون من 56 قطعة نحو 532 جنيهًا.

بلغ سعر مجموعة لوازم تزيين وتشكيل وتقطيع متعددة الأستخدامات تتكون من 140 قطعة نحو 865 جنيهًا.

بلغ سعر مكبس بسكويت ستانليس ستيل بأشكال مختلفة نحو 329 جنيهًا.

بلغ سعر مجموعة قاطع وتشكيل كعك مكونة من 4 قطع نحو 55 جنيهًا.

أسعار قوالب تزين الكحك

بلغ سعر سيليكون برش لتوزيع الزيت نحو 38 جنيهًا.

تراوح سعر بصامة كعك أشكال ورد من 178 إلى 200 جنيه.

تراوح سعر قمع كريمة بلاستيك لتوزيع العجينة والكريمة يتكون 6 أشكال من 112 إلى 125 جنيهًا.

تراوح سعر قطاعة للعجين 8 أشكال من 77 إلى 85 جنيهًا.

بلغ سعر أداة تقطيع شريط بعجلات نحو 225 جنيهًا.

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