200 جنيه تراجعا في أسعار الجنيه الذهب اليوم السبت (تحديث لحظي)

انخفض سعر الجنيه الذهب خلال الساعات القليلة الماضية داخل الأسواق المحلية.

وهبط سعر الجنيه الذهب من مستويات 33800 جنيه في تعاملات الأمس إلى مستويات تصل إلى 33600 جنيه خلال تعاملات اليوم السبت.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

سجل الذهب مستوى تاريخيا مرتفعا متجاوزا لمستويات الـ 3000 دولار خلال تعاملات الجمعة مدفوعا بمخاوف من التوتر التجاري وبتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.



ويتهافت المستثمرين لشراء المعدن الثمين الذي يعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية وخطط ترامب الاقتصادية التي قد تدخل الاقتصاد في حالة ركود نتيجة سياسات ترامب التجارية.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو نصف بالمئة ليصل إلى 3002.27 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 1022 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 3004.9 دولار في وقت سابق من الجلسة.

توقعات جديدة اسعار الذهب

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3004.20 دولار للأونصة.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "بشكل عام، نحافظ على توقعاتنا عند 3300 دولار للأوقية لهذا العام"، مضيفا أن الإغلاق فوق 3000 دولار اليوم الجمعة قد يشير إلى استمرار الارتفاع الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 33.96 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 992.15 دولار، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 967.42 دولار، بحلول الساعة 0847 بتوقيت غرينتش.

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