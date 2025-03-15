تراجع الأرباح السنوية لبعض العلامات التجارية الشهيرة فى صناعة السيارات

أعلنت بعض الشركات العاملة فى مجال السيارات مثل بى إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات وشركة ستيلانتس متعددة الجنسيات عن تراجع كبير فى أرباحها السنوية.

وترصد “ فيتو" خلال السطور القادمة حجم التراجع فى المبيعات السنوية بالارقام فى الشركات الألمانية ومتعددة الجنسيات.

أرباح شركة بى إم دبليو

وبعد فترة طويلة من النتائج الإيجابية والمرتفعة هبطت أرباح شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات على نحو كبير.

وكشفت الشركة الألمانية عن أن أرباحها العام الماضي بلغت 7.7 مليار يورو بعد احتساب الضرائب، ورغم حجم الأرباح الذى يبدو كبيرا، لكنه أقل بنسبة 37 بالمئة مقارنة بعام 2023، ويمثل ثاني أكبر تراجع في أرباح الشركة.

بى ام دبليو

شركة ستيلانتس تعلن تراجع

فى سياق متصل أعلنت "ستيلانتس" متعددة الجنسيات والتى تتخذ هولندا مقرا لها عن تراجع حاد في الأرباح، وسط صعوبات في السوق الأميركية الحيوية.

وسجلت انخفاضًا في صافي الأرباح العائد للمساهمين بنسبة 70% ليصل إلى 5.52 مليار يورو "5.79 مليار دولار" في السنة المالية 2024.

وانخفض حجم أعمال الشركة بنسبة 17% ليصل إلى 156.9 مليار يورو في عام 2024، فيما انخفضت الأرباح لكل سهم لتصل إلى 1.84 يورو، بتراجع نسبته 69%، مقارنةً بأرباح العام السابق للسهم التي بلغت 5.94 يورو.

وتنتج وتمتلك شركة ستيلانتس العديد من العلامات تجارية مثل أوبل وكرايسلر وجيب وألفا روميو، بيجو وسيتروين وفيات.

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