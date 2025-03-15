جمعية مستثمري العاشر من رمضان تكرم 1263 من حفظة القرآن

أقامت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة، احتفالية كبري لتكريم مئات الأطفال والشباب من طلبة وطالبات وأبناء المدينة؛ حفظة القرآن الكريم.

ترأس لجنة التكريم الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس حمدي عتمان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للمشروعات ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الامناء وأيمن رضا عبدالله، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة بالأزهر الشريف والدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لشئون اللجان، والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والدكتور محمد عبدالعال – عضو مجلس الادارة وبحضور والدكتور محمد الغندور عضو مجلس الادارة الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، والمهندس توفيق عامرعضو مجلس الإدارة، والشيخ شحاتة أحمد علي، مدير إدارة العاشر من رمضان الأزهرية والاستاذ حمدى سلامة – مدير الادارة التعليمية بالعاشر.



حفل التكريم بدأ بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم تلاها الطالبة "جنات جمعة رمضان عبدالعظيم" صاحبة المركز الأول في المسابقة عن المستوى الأول ممتاز -حفظ القرآن الكريم كاملا- فيما اشرف على اختبارات المسابقة الدكتور سعيد عامر، ‎الأمين العام المساعد للدعوة بالأزهر الشريف.

وأثنى الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، خلال كلمته، على دور كل المشاركين في المسابقة والداعمين من أجل تكريم حفظة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن تكريم الفائزين في المسابقة هذا العام يتم بمجموع جوائز بلغت نحو 550 ألف جنيها.

وخلال كلمته، أكد المهندس حمدي عتمان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية للمشروعات، على أهمية وعظم أيام شهر رمضان الكريم، لافتا إلى حرص جمعية مستثمري العاشر من رمضان على تكريم حفظة القرآن الكريم، في إشارة إلى أنه قد تمت مضاعفة جوائز المسابقة عن العام الماضي، قبل أن يؤكد على مكانة المدينة الرفيعة وإنشائها تخليدا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك.

وتحدث أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ووكيل مجلس أمناء المدينة، ناقلا للحضور تحيات المهندس محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان، واعتذاره عن الحضور، قبل ان يثمن دور أولياء الأمور في حث أبنائهم على حفظ القرآن الكريم والتفوق، مشيدا بمساهمة مادية ومعنوية من مستثمري العاشر من رمضان في دعم المسابقة لتكريم حفظة القرآن الكريم.

وشهد الحفل الإعلان عن تكريم 1263 طفلا وشابا وفتاة من أبناء وطلبة المدينة من حفظة كتاب الله، حيث تم تقسيم الفائزين إلى مستويات، على رأسها المستوى الأول "امتياز" من حفظة القرآن الكريم كاملا من طلبة وطالبات التعليم الأزهري وقطاع التربية والتعليم في المدينة.

وخلال كلمته في الحفل، تناول الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان لشؤون اللجان، الحديث عن فضل القرآن الكريم ومكانة حفظة كتاب الله، حيث فضل الله مكانتهم على كثير من خلقه.

وأثنى نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان لشئون اللجان، على المسابقة وجميع من ساهم فيها لتخرج بشكلها المتميز الذي بات عادة طيبة تستمر عاما بعد عام، قبل أن يوجه الشكر للصغار والكبار من المكرمين خلال المسابقة وأولياء أمورهم على سعيهم الدؤوب لحفظ القرآن الكريم بكافة المستويات.

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