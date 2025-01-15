تعاون بين جمعية مستثمرى العاشر وCIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا مع عدد من ممثلي البنك التجاري الدولي-CIB تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية والبنك بتاريخ 26 /11 /2024م، وذلك لاستعراض الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك للمستثمرين من أعضاء الجمعية.

ترأس الندوة حسن الفندي مساعد الرئيس لشئون اللجان ورئيس لجنة الجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وبحضور أيمن رضا عبدالله الأمين العام والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والدكتور محمد الغندور، رئيس لجنة الصحة بالجمعية، والمهندس محمود سلطان، عضو مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أحمد عبدالحليم عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، بمشاركة قيادات البنك التجاري الدولي-CIB، وعلى رأسهم أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، وأحمد عثمان، من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، وأحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية بالبنك، وغادة وجدي، من قطاع المؤسسات المالية.

وشهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور أكثر من (30) شركة من أعضاء الجمعية والسادة أصحاب الشركات والمصانع، عرض ممثلو البنك التجاري الدولي-CIB الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها البنك للسادة المستثمرين، وكذلك سُبل الاستفادة من جهود البنك الداعمة لتنشيط الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة؛ خاصةً بعد تجربة البنك الناجحة في افتتاح فرع للبنك بدولة كينيا، وكذا دوره في غزو المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية.

في مستهل حديثه، أكد أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري الدولي-CIB، على أنه تجرى حاليا في مجلس النواب مراجعة التعريف الخاص بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية حجم الاستثمارات، لافتا إلى أنه متوقع الانتهاء من تلك التعريفات خلال الربع الأول من عام 2025، قبل أن يشير إلى العديد من المزايا التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب وممثلي الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها سرعة القرار بشأن التسهيل الائتماني، والخبرات الكبيرة للبنك في التعامل مع العملاء، وهي أبرز ما يميز البنك في تقديم خدماته للفئات المستهدفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البنك كافة أشكال التسهيلات الائتمانية بما يتناسب مع احتياج جميع الشركات والعملاء.

واستعرض رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري الدولي-CIB، كافة الخدمات التي يقدمها البنك سواء الخدمات مالية أو الغير مالية، منوها بأن البنك قد أسس قطاع جديد يختص بفئة العملاء من أصحاب وممثلو الشركات دون الصغيرة التي يتراوح حجم استثماراتها ما بين 200 إلى 600 مليون جنيه، بما يشمل جميع قطاعات وأحجام الشركات بنفس الكفاءة، قبل أن يؤكد تعاقد البنك مع العديد من الجهات لتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث خالد بهنساوي، من قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي-CIB، عن الحسابات التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب الشركات الصغير والمتوسطة وغيرها، مشيرا إلى أن البنك يوفر للعملاء خطابات الضمان والتقارير التفصيلية وغيرها من خطابات الجمارك والضرائب، وأن البنك قد أتاح كذلك حساب "بداية" للشركات الصغيرة بدون مصاريف إدارية، وكذا حسابات الشمول المالي، بما في ذلك بطاقات ائتمانية "credit card" خاصة بالمدفوعات بالنسبة للشركات.

وأضاف ممثل قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي-CIB، أن أنشطة البنك تغطي جميع المجالات وتوفر خصومات للتعامل مع عدد من الشركات في كافة القطاعات، وبينها الاستشارات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات، فضلا عن توفير دورات تعليمية وتطويرية لكافة العملاء لمدة سنة واحدة بشكل مجاني.

وخلال كلمته في الاجتماع، استعرض أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية في البنك التجاري الدولي-CIB، ممثل القطاع المسؤول عن توسعات البنك في إفريقيا، نشاط فرع البنك في كينيا (CIB Kenya)، مشيرا إلى جهود البنك بشان تسهيلات التبادل التجاري بين البلدين، قبل ان يؤكد على أن هناك 5 دول مجاورة لكينيا لا توجد لديها موانيء، ما يعد فرصة مثالية لكافة المصنعين المصريين لتعميق سبل التبادل التجاري وزيادة الصادرات

وتحدث ممثل القطاع المسؤول عن توسعات البنك في إفريقيا، عن الوضع الاقتصادي المبشر في كينيا، والمناخ الذي يسمح بتبادل تجاري كبير، قبل أن يشير إلى أن حجم الاستيراد السنوي هناك 22 مليار دولارا، مقابل 7 مليارات دولار تصدير، حيث إن الكينيون يستوردون كل شيء، وعلى رأسها المنتجات البترولية والحبوب الغذائية والزيوت والسيارات والمعادن والأدوية، فيما يختلف الامر بالنسبة لمصر، والتي تصدر منتجات إلى كينيا بنحو 350 مليون دولار، مقابل استيراد منتجات بنحو 310 ملايين دولار، وأغلبها الشاي؛ حيث تعد مصر ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني.

وأكد نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية في البنك التجاري الدولي-CIB، على أن البنك يعمل على تسهيل إجراءات وعملية التصدير والاستيراد بين البلدين عبر فرعي البنك هناك وهنا، وأن بنك CIB كينيا منذ 2023 يتم هناك دراسة العملاء ائتمانيا بصورة جيدة، وهناك 4 فروع داخلية للبنك في كينيا، قبل أن يؤكد توفير كافة المعلومات المتاحة للعملاء المصريين عن عملاء البنك في كينيا، وأن التحويلات المالية بين الجانبين تتم في نفس اليوم وفق مواعيد العمل.

وفي ختام حديث ممثلي البنك التجاري الدولي-CIB، تحدثت غادة وجدي، من قطاع المؤسسات المالية، عن آلية عمل البنوك في إثيوبيا بشأن التبادل التجاري، موضحة أن الاعتمادات المالية هناك تتوقف على موافقة البنك المركزي الإثيوبي، قبل أن تشير إلى أن البنك التجاري الدولي-CIB يسهل إجراءات وآلية التعامل مع العملاء في أي مكان داخل القارة الإفريقية.

وأكد حسن الفندي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أن مستقبل مصر مع إفريقيا أفضل بشأن المواد الخام والمنتجات، مشيرا إلى أهمية توفير خطوط ملاحية بصورة منتظمة لغرب إفريقيا.

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