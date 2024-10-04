أسباب انخفاض مبيعات بي إم دبليو XM

سيارات BMW، شهدت مبيعات بي إم دبليو XM تراجع كبير في خلال الفترات الماضية، حيث باعت شركة صناعة السيارات 307 سيارات XM SUV فقط، بانخفاض 30.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي عندما باعت 443 نموذجًا.



سبب انخفاض مبيعات بي إم دبليو XM

ارتفاع في مبيعات بعض السيارات في بي إم دبليو



وأكدت بي إم دبليو، تباطؤ المبيعات بنسبه تصل 543 سيارة Z4 هذا الربع، وهذا يجعل XM أقل شعبية من سيارة رودستر ذات المقعدين، وهي شريحة منخفضة الحجم بشكل سيئ السمعة، بالتأكيد، ارتفعت مبيعات Z4 بنحو 64%، لكن هذه زيادة قدرها 212 سيارة فقط.

انخفضت مبيعات السيارات الركاب بنسبة 5%، وانخفضت مبيعات سيارات الدفع الرباعي بنسبة 8.5%، وانخفضت مبيعات علامة ميني بنسبة 33% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفضت مبيعات الفئة الثالثة الشهيرة من شركة صناعة السيارات بنسبة 13.7% على الرغم من تحديثها مؤخرًا.



وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 2.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل فارقًا قدره 5740 سيارة فقط، حيث وصلت مبيعات بي إم دبليو أمريكا الشمالية 83,412 وحدة بانخفاض 9.2%.