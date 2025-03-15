السبت 15 مارس 2025
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أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حريق شقة.. حقيقة فيديو القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب.. ضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان (صور)


شن قطاع الأمن العام تنسيقًا مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حملات مكبرة منذ بداية شهر رمضان المبارك استهدفت مصنعى ومروجى الألعاب النارية.

زيادة المشاهدات السبب، ضبط عاطل بتهمة أداء حركات خادشة للحياء ومضايفة الفتيات بالبساتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيام شخص بمضايقة المارة بمنطقة البساتين وضبط مرتكب الواقعة.
 

بائع يتحرش بسيدة أجنبية أثناء ألتقاط صورة معها فى وسط البلد

ألقت  أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على بائع يتحرش بسيدة أجنبية أثناء التقاط صورة معها فى وسط البلد.

 

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حريق شقة بأبو النمرس

لقيت سيدة وطفليها مصرعهم إثر حريق شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، اليوم السبت، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

 

سقوط تاجرين حاولا غسل 35 مليون جنيه حصيلة تهرب من مديونية بنك بالفيوم

ألقت  مباحث الأموال العامة، القبض على تاجرين حاولا غسل 35 مليون جنيه حصيلة تهرب من مديونية بنك بالفيوم .

الداخلية تستعرض جهود مشاركة المرأة فى مجالات العمل الأمنى (فيديو)

استعرضت وزارة الداخلية، النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة فى كافة مجالات العمل الأمنى، بعد إخضاعها لبرامج تدريبية ومهارية عالية للارتقاء بقدراتها البدنية والقتالية، بمناسبة يوم المرأة المصرية، وانطلاقًا من حرص الوزارة على الاستمرار فى دعم المرأة وتفعيل دورها فى بناء المجتمع.
 

النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية في القليوبية للمحاكمة التأديبية

 كلفت النيابة الإدارية بالقليوبية جهة الإدارة بسحب القرارات الصادرة من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار،  والذى قاموا به ثمانية متهمين بمديرية التعليم،  بتزوير  محررات رسمية للحصول على أموال من جهة عملهم بغير حق.

بلاغ للنائب العام ضد المخرجة فدوى مواهب بسبب إهانة الحضارة المصرية

 تقدم محامي ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرجة  فدوى مواهب، يتهمها فيه بإهانة الحضارة المصرية واستفزاز مشاعر المصريين.

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو أمر القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو يزعم أن رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية أمر بالقبض على ضباط مباحث القنطرة غرب لاستغلالهم النفوذ والتزوير في محاضر رسمية.
 

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بائع يتحرش بسيدة أجنبية أثناء ألتقاط صورة معها فى وسط البلد

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