أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حريق شقة.. حقيقة فيديو القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب.. ضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.



شن قطاع الأمن العام تنسيقًا مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حملات مكبرة منذ بداية شهر رمضان المبارك استهدفت مصنعى ومروجى الألعاب النارية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيام شخص بمضايقة المارة بمنطقة البساتين وضبط مرتكب الواقعة.



ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على بائع يتحرش بسيدة أجنبية أثناء التقاط صورة معها فى وسط البلد.

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حريق شقة بأبو النمرس

لقيت سيدة وطفليها مصرعهم إثر حريق شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، اليوم السبت، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجرين حاولا غسل 35 مليون جنيه حصيلة تهرب من مديونية بنك بالفيوم .

استعرضت وزارة الداخلية، النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة فى كافة مجالات العمل الأمنى، بعد إخضاعها لبرامج تدريبية ومهارية عالية للارتقاء بقدراتها البدنية والقتالية، بمناسبة يوم المرأة المصرية، وانطلاقًا من حرص الوزارة على الاستمرار فى دعم المرأة وتفعيل دورها فى بناء المجتمع.



كلفت النيابة الإدارية بالقليوبية جهة الإدارة بسحب القرارات الصادرة من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار، والذى قاموا به ثمانية متهمين بمديرية التعليم، بتزوير محررات رسمية للحصول على أموال من جهة عملهم بغير حق.

تقدم محامي ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرجة فدوى مواهب، يتهمها فيه بإهانة الحضارة المصرية واستفزاز مشاعر المصريين.

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو يزعم أن رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية أمر بالقبض على ضباط مباحث القنطرة غرب لاستغلالهم النفوذ والتزوير في محاضر رسمية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.