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حوادث

الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان (صور)

الداخلية تضبط أكثر
الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية، فيتو

شن قطاع الأمن العام تنسيقًا مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حملات مكبرة منذ بداية شهر رمضان المبارك استهدفت مصنعى ومروجى الألعاب النارية.

 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان 
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو
 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان، فيتو

وأسفرت الجهود خلال الفترة من (1- 14) الجارى عن ضبط (1300 قضية بـ  1339 متهما -  9 ورش تصنيع) بمضبوطات بلغت (أكثر من 60 مليون قطعة مختلفة الأنواع والأحجام - كمية كبيرة من المواد الخام والمستلزمات التى تستخدم فى التصنيع).

 الداخلية تضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية منذ بداية شهر رمضان 
 

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تصنيع وترويج الألعاب النارية حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين؛ فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وتصنيع والاتجار فى الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين.

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