السبت 15 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 15 تاجر مخدرات وتنفذ 682 حكما قضائيا

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 11 قضية جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخد الأفيون) بحوزة 15 متهم "لـ 12 منهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط 55 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 50 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 682 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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