زيادة المشاهدات السبب، ضبط عاطل بتهمة أداء حركات خادشة للحياء ومضايفة الفتيات بالبساتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيام شخص بمضايقة المارة بمنطقة البساتين وضبط مرتكب الواقعة.





زيادة المشاهدات السبب.. ضبط عاطل لأداء حركات خادشة للحياء ومضايفة الفتيات بأحد شوارع البساتين

زيادة المشاهدات السبب.. ضبط عاطل لأداء حركات خادشة للحياء ومضايقة الفتيات

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ، ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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