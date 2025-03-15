مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو أمر القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو يزعم أن رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية أمر بالقبض على ضباط مباحث القنطرة غرب لاستغلالهم النفوذ والتزوير في محاضر رسمية.



هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية

القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو المحكمة

وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذى تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا.. "قديم" سبق تداوله عام 2016.

وأوضح المصدر، وبفحص الفيديو،آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الإدعاءات.

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